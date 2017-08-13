Спасибо, мы сами. От чего украинского отказались в РФ

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В начале августа СМИ сообщили, что РФ пустила железную дорогоу в обход Украины – построенную в Ростовской и Воронежской областях. А министр транспорта России Максим Соколов заявил, что регулярное сообщение по ветке начнется в этом году.

Двухпутную электрифицированную железную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Украиной в 2014 году. Главная цель – обеспечить РФ независимость от прохождения границы соседней Украины.

Двигатели, детали

Но "своя" железная дорога – только один из эпизодов масштабной программы "украинозамещения" в РФ. Так, вертолетные двигатели ТВЗ-117 для России раньше делали на "Мотор Сич" в Запорожье, теперь – петербургское АО "Климов". Вместо малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 в РФ разрабатывают проект двигателей 36MT с более высокой тягой, меньшим весом и пониженным расходом топлива для крылатых ракет Х59.

Прежде Украина делала и поставляла детали российского учебно-боевого самолёта Як-130. Теперь этим занимается предприятие Соколиной Горы НПЦ газотурбостроения "Салют".

Уже за первое полугодие 2015 года РФ заместила 57 комплектующих изделий украинского производства из 102 запланированных.

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Яркий пример – 8 мая 2015 года вице-премьер РФ по оборонной политике Дмитрий Рогозин заявил об отказе страны от украинского двигателя для российско-китайского тяжелого вертолета. По прогнозам Рогозина, импортозамещение всех компонентов для ВПК должны завершить на 90% к 2018 году.

Жизнь без российского рынка

Другой пример "украинозамещения" – в 2010-2011 годах Минобороны РФ заключило с "Зоря" – "Машпроект" (Николаев) два контракта на сумму 80 млрд рублей по заказу шести фрегатов проекта 11356 с использованием газотурбинных силовых установок для российского Черноморского флота. Но после разрыва связей Украины и РФ недостроенной осталась вторая тройка кораблей – Украина отказалась передавать РФ оставшиеся двигатели.

Из-за этого газотурбинные энергетические установки начали производить на российской территории – на НПО "Сатурн" в Рыбинске.

Примечательно, что доля экспорта комплектующих "Зори" – "Машпроекта" в РФ составляла около 90-95% с объёмом выручки $250-300 млн. Сейчас предприятие, прежде имевшее стабильные российские заказы, – в крайне тяжёлой ситуации.

А 26 июня президент российской Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что РФ полностью избавится от потребности в украинских газотурбинных двигателях для надводных кораблей до середины 2018 года. Рахманов отметил, что Москва “смогла извлечь выгоду из разрыва отношений с Киевом”.

В то же время Роскосмос прекратил закупать запчасти для стратегических ракет, которые выпускают на днепропетровском заводе "Южмаш". Предприятие также оказалось в очень шатком положении – на грани закрытия.

"При создании соответствующих условий"

Впрочем, процесс "украинозамещения" может быть обратим. Россия будет готова вернуться к кооперации с Украиной в области оборонно-промышленного комплекса “при создании соответствующих условий", заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах. Важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", – сказал Путин.

По его словам, вопрос импортозамещения в оборонном комплексе России "является сегодня принципиального важным для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости страны".