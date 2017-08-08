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    Глава "Левых" в ФРГ поддержала лидера либералов в вопросе сближения с РФ

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    Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что позиция федерального правительства в отношении статуса Крыма остается неизменной, лидер немецких либералов Кристиан Линднер высказывал по этому вопросу свое личное мнение.
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    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Сопредседатель фракции "Левые" в немецком бундестаге Сара Вагенкнехт поддержала главу Свободной демократической партии Кристиана Линднера, который заявил о необходимости сближения с Россией.

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    Сара Вагенкнехт в интервью изданиям медиагруппы Funke выступила за то, чтобы "по соображениям мира и безопасности в Европе вернуться к традициям политики ослабления напряженности в отношениях с Россией". По ее словам, "если Свободная демократическая партия мысленно обращается к этим внешнеполитическим традициям, это достойно приветствия".

    Ранее лидер немецких либералов и возможный участник будущей правительственной коалиции в Германии Кристиан Линднер призвал развивать отношения с Россией, заявив, что "говорить об этом считается табу", но, по его мнению, "пока Крым следует рассматривать как временное решение на неопределенный срок".

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    Официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что позиция федерального правительства в отношении статуса Крыма остается неизменной, лидер немецких либералов Кристиан Линднер высказывал по этому вопросу свое личное мнение.

    Напомним, ранее Евросоюз включил трех человек и три юрилических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине связи со скандалом вокруг поставок турбин немецкой компании Siemens в Крым.

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