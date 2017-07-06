Bloomberg: Германия пристрастилась к газу из РФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Спрятанные в сосновом лесу недалеко от того места, где прежде находился самый большой атомный реактор в Восточной Германии, две блестящие трубы выходят прямо из Балтийского моря, представляя собой символ попыток канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечить энергетическое будущее своей страны", – пишут Вэйсинь Чжа и Анна Ширяевская в статье для Bloomberg.

Недалеко от ганзейского города Грайфсвальд – именно этот район Меркель представляет в парламенте – канцлер намеревается реализовать 10-миллиардный проект по расширению трубопровода, чтобы увеличить объемы импорта российского природного газа, поставляемого из Сибири, отмечают журналисты.

Этот проект, возглавляемый российской государственной компанией "Газпром", должен укрепить уверенность немцев в том, что у них будет достаточное количество газа для совершения беспрецедентного перехода от угольных и атомных станций, которые сейчас постепенно закрываются, в будущее, где будут преобладать возобновляемые источники энергии, говорится в публикации.

"Однако у этого плана есть масса оппонентов, как внутри Германии, так и за ее пределами. Жители этого малонаселенного района уже подали почти 160 письменных возражений. Местные власти тоже пока не вынесли окончательного решения. Кроме того, для начала реализации проекта необходимо удалить обломки двух кораблей, затопленных в XVIII веке", – пишут Вэйсинь Чжа и Анна Ширяевская.

Европейские союзники тоже не раз озвучивали свои возражения – они боятся, что этот проект еще больше усилит зависимость Европы от поставок энергоресурсов из России – а американский Конгресс предложил ужесточить санкции против энергетических компаний, которые ведут дела с Россией, говорится в статье.

"Если не считать Россию, в мире не так много мест, откуда Германия могла бы быстро получить много газа", — сказал Джонатан Стерн (Jonathan Stern), председатель и старший научный сотрудник Программы изучения природного газа Оксфордского института энергетических исследований.

"По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, Германия, которая является главным потребителем природного газа в Европе, получает около 40% газа из России, самого крупного газового экспортера в мире. К 2025 году ее зависимость от российского газа вырастет примерно до 50%, особенно с учетом того, что объем поставок из Нидерландов – западного соседа Германии – скорее всего, в ближайшие несколько лет сократится", – отмечают журналисты.

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"Проект "Газпрома", получивший название "Северный поток-2", также позволит поставлять российский газ в другие европейские страны, сделав Германию важным центром распределения на континенте. Россия уже поставляет газ в более чем 20 стран, где он используется для выработки электричества, для обогрева жилых домов и производства химической продукции", — говорится в публикации.

Удвоить объемы поставок

"Существующая линия была введена в эксплуатацию в 2011 году. Она проходит от Выборга, Россия, по дну Балтийского моря до Любмина в Германии, и ее протяженность составляет 1 224 километра. Сейчас мощность этой линии трубопровода составляет 55 миллиардов кубических метров газа – это две трети потребности Германии в газе – а после расширения трубопровода объемы поставок можно будет удвоить", – пишут Вэйсинь Чжа и Анна Ширяевская.

"По данным Wood Mackenzie, транспортировка газа в Германию по "Северному потоку" обходится примерно на 40% дешевле, чем транспортировка газа по наземному трубопроводу через Украину. В понедельник на ICE Futures Europe газовые фьючерсы выросли на 4,8% до 37,94 пенсов", — говорится в статье.

"Германия, Соединенное Королевство, Франция, Бельгия и Нидерланды, вероятнее всего, выиграют от снижения цен, если верить данным аналитического центра Bruegel в Брюсселе. Между тем "Газпром" сможет избежать транзитных пошлин, которые он платит за использование трубопроводов на территории Украины и Польши. Компания планирует сократить объем поставок через Украину уже к 2019 году", – отмечают журналисты.

"Существующие в Германии процедуры получения разрешений на реализацию инфраструктурных проектов могут привести к отсрочкам в реализации из-за действий местной оппозиции. Как сообщили представители Министерства энергетики и инфраструктуры земли Мекленбург-Передняя Померания, слушания должны начаться 17 июля в Штральзунде, Германия", – продолжают авторы публикации.

"Между тем у Меркель уже заканчивается запас времени для того, чтобы достичь целей, прописанных в Программе действий по защите климата 2020. Несмотря на постепенный переход, получивший название Energiewende ("энергетический поворот"), страна может не достичь поставленной цели, заключающейся в сокращении выбросов углекислого газа на 40% от уровня 1990 года. После федеральных выборов, которые должны пройти в сентябре, новое правительство может выдвинуть предложения о закрытии электростанций, работающих на угле, на которые до сих пор приходится 40% вырабатываемой в стране электроэнергии", – подчеркнули Вэйсинь Чжа и Анна Ширяевская.

Отказ от атомной энергии

"По данным HSBC Holdings, через пять лет газ сможет обеспечивать пятую часть потребности Германии в электричестве – это в два раза больше нынешнего уровня. Путь Германии к возобновляемым источникам энергии начался почти два десятилетия назад. Этот процесс ускорился после трагедии на японской атомной станции "Фукусима" 2011 года, которая заставила Меркель принять решение об полном отказе от атомной энергии уже к 2022 году", – говорится в статье.

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"В долгосрочной перспективе Европа будет нуждаться в увеличении объемов импорта природного газа от надежных поставщиков, и проект "Северный поток" станет таким спасательным кругом", – сказал заместитель председателя правления Газпрома Александр Медведев в Берлине 15 июня.

По его словам, "Северный поток-2" станет "дополнительной возможностью", которая позволит увеличить объемы импорта, как сказал Стефан Ролле, руководитель нефтегазового направления в Министерстве экономики Германии.

"Газ – это переходная технология", которая необходима для того, чтобы страна смогла достичь поставленных целей в области защиты климата, отмечают авторы публикации.

"Потребность в газе для производства электроэнергии может достичь своего максимума в 2025 году, после чего место газа смогут уже занять солнце и ветер, чем сообщает Wood Mackenzie. К 2050 году Германия планирует производить 80% электроэнергии из возобновляемых источников", – продолжают журналисты.

"Между тем Газпром уверенно продвигается к своей цели. Примерно 37 тысяч 12-метровых труб сейчас хранятся на промышленном складе на острове Рюген, где они ждут, пока их покроют бетоном и уложат на дно моря на глубине примерно 50 метров", – говорится в статье.

"Хотя в июне Меркель осудила законопроект о расширении антироссийских санкций, одобренный американским Сенатом, она все равно остается одним из самых решительных критиков России на Западе. Канцлер, оказавшая поддержку в подписании Минского мирного соглашения, направленного на урегулирование конфликта в Украине, настаивает на сохранении санкций в отношении России до тех пор, пока Москва полностью не выполнит все условия соглашения", – напоминают Вэйсинь Чжа и Анна Ширяевская.

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"Мы будем нуждаться в поставках газа, когда Германия перестанет использовать уголь, – заявил Клаус-Петер Трапп, 57-летний столяр из Грайфсвальда. – Это может привести к определенным последствиям, если Россия и Германия не смогут наладить отношения".