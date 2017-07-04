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    Украина пересмотрит возможности ГТС и ПХГ при потере транзита газа из РФ

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    Заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко отметила, что Украине важно сохранить транзит газа в Европу.
    Наталия Бойко
    Наталия Бойко в Facebook

    КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Украина в случае потери транзита российского газа будет пересматривать возможности своей газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ газа, в том числе речь идет о создании хаба по хранению газа из ЕС, заявила замминистра энергетики по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, комментируя заявление главы "Газпрома" о транзите.

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    "Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в минувшую пятницу заявил, что перестройка газотранспортных потоков на территории России предопределяет, что транзит российского газа через Украину к началу 2020 года может составить от 10 до 15 миллиардов кубометров в год.

    "Думаю, что правительству удастся надлежащим образом к этому подготовиться (падению транзита российского газа через Украину — Ред.). Например, уже сейчас обсуждается возможность использования наших подземных хранилищ газа как так называемых хабов для хранения газа из ЕС, изучаются возможности таких проектов. То есть в случае отсутствия транзита будут, конечно, пересмотрены возможности ГТС и подземных газовых хранилищ, и возможно, немного будет изменен их функционал, их назначение. Мне кажется, что идея газового хаба очень интересна", — сказала Бойко в эфире "5 канала".

    Вместе с тем она отметила, что Украине важно сохранить транзит газа в Европу. "Для нас важно сохранить объемы транзита газа через Украину, для нас важно оставаться надежным транзитером для Европы", — сказала Бойко.

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    Компания "Укртрансгаз" в июне сообщила, что открывает таможенный склад в хранилищах, где иностранные компании смогут хранить газ "более 1000 дней без растаможки".

    В 2016 году транзит российского газа через Украину вырос на 23% — до 82,2 миллиардов кубов. В январе-апреле 2017 года транзит увеличился на 22,5% в годовом выражении — до 30,5 миллиардов кубов.

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