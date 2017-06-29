Rzeczpospolita: "Газпром", Восточная Европа и геополитика

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вопреки утверждениям СМИ, будто судьба проекта "Северный поток — 2" предрешена, поскольку его поддерживает глава Жан-Клод Юнкер, а юристы Еврокомиссии говорят, что спорный газопровод можно вывести из-под действия европейского законодательства, это, как показывают документы самой Еврокомиссии, не совсем так, пишет в статье для Rzeczpospolita Войчех Якубик.

"Хотя ее юридические службы действительно считают, что "Северный поток — 2" не подпадает под действие европейского права, еще недавно они придерживались противоположного мнения, но их попросили вынести новый вердикт. Кроме того, Генеральный директорат по энергетике, у которого есть свои юристы, утверждает, что действие европейского законодательства можно распространить на новый газопровод, хотя для этого потребуется заключить соглашение между ЕС и Россией", — продолжает автор публикации.

"На практике это означает, что согласованием правового режима от имени Совета Европы займется Еврокомиссия, а решение нужно будет утверждать единогласно. Тогда страны, которые выступают против проекта, смогут просто наложить на него вето. Не исключено, что Россия откажется вступать в переговоры, поскольку такое соглашение потребует от нее изменения собственных норм в энергетической отрасли. В таком случае Еврокомиссия сможет признать проект нарушающим европейское законодательство. Однако общественность об этих фактах ничего не знает", — полагает польский эксперт по энергетике.

Политика вместо бизнеса

"Опровергать тезисы, которые продвигает "Газпром", — занятие трудоемкое, поэтому вести рациональные дискуссии на тему "Северного потока — 2" очень сложно. Россияне наняли в консорциум специального пресс-секретаря, который занимается вопросами нового газопровода. В последнее время в прессе началась активная кампания в защиту проекта", — пишет Войчех Якубик.

"Во-первых, россияне говорят, что, согласно прогнозам, объем собственной добычи в ЕС снизится, следовательно, возрастет спрос на газ. Покрыть этот спрос сможет "Северный поток — 2". Во-вторых, транзит через украинскую территорию, по их мнению, не только нестабилен, но и невыгоден, так что СП-2 станет рентабельным", — пишет автор статьи.

"В-третьих, это бизнес-проект. Разумеется, политические мотивы и причины реализации проекта в этом контексте не обсуждаются. Раз СП-2 — это только бизнес, а не политика, значит, к нему следует относиться как к обычному предприятию, а Европейскому союзу следует выполнять функцию регулятора, а не оказывать политическое влияние", — говорится далее в статье.

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"В-четвертых, "Северный поток — 2" будет отвечать требованиям европейского и международного права, а также нормам отдельных стран-членов ЕС. В-пятых, он окажет благотворное воздействие на конкуренцию и единый европейский рынок", — перечисляет российские аргументы эксперт.

"В прессе появилось неофициальное сообщение издания EurActiv.com о том, что неоднозначный российский проект пользуется поддержкой Жан-Клода Юнкера. Его серым кардиналом выступает Мартин Сельмайер — неофициальный представитель Германии в Еврокомиссии. Неизвестно, влиял ли он на Юнкера, а если да, претворял ли он в жизнь заявление немецкого вице-канцлера Зигмара Габриэля. В октябре 2015 года тот заверил Путина, что "не позволит Еврокомиссии вмешиваться" в проект "Северный поток — 2", — напомнил Войчех Якубик.

"Газпром" называет любые попытки выяснить правду "переведением спора в политическую плоскость". На самом деле все иначе. Именно деятельность сторонников проекта, которые обрели влияние в Еврокомиссии, не позволяет сделать дискуссию на эту тему прозрачной. У Брюсселя есть "компромат" на "Северный поток — 2", но он вот уже год не хочет его обнародовать", — продолжает польский эксперт по энергетике.

"Получается, что он не выполняет возложенную на него роль защитника европейских трактатов, а его бездействием пользуются строители СП-2. С одной стороны, они заверяют, что судьба газопровода уже предрешена, а с другой — дискредитируют подход, самым ярким представителем которого стала Польша. Они стараются изолировать Варшаву, называя ее единственной силой, выступающей против прежнего способа взаимодействия с россиянами в газовом секторе", — пишет автор публикации.

"Между тем жесткую оценку "Северному потоку — 2" в адресованном Еврокомиссии письме дали не только Польша, но также другие государства "Вышеградской четверки", страны Балтии, Хорватия и Румыния. Запрос с просьбой дать проекту правовую оценку направили в Еврокомиссию Дания и Швеция, которые в этом году должны вынести решение по поводу прокладки отрезков газопровода, проходящих в их территориальных водах. Если Еврокомиссия не займет четкой позиции, они смогут апеллировать лишь к экологическим критериям, а им СП-2, по всей видимости, будет соответствовать (как это было с "Северным потоком — 1")", — говорится в статье.

"Защитники "Северного потока — 2" говорят, что это только бизнес. Они пользуются тем фактом, что западные концерны, обладающие большим влиянием на руководство своих стран, заинтересованы в дешевом газе, а россияне демонстрируют решимость предложить им гибкие условия контрактов. Это для России вопрос жизни и смерти. Хотя она продает рекордные объемы газа, зарабатывает она на этом относительно мало: все дело в дешевой нефти, с котировками которой увязаны цены в долгосрочных контрактах, а также в росте предложения на газовом рынке (в первую очередь связанном со сланцевой революцией в США)", — пишет Войчех Якубик.

Разделяй и властвуй

"Это очередной пример из истории энергетических стратегий Польши, который показывает, что бизнес с "Газпромом" — это всегда политика. Как Россия использует свои сырьевые ресурсы во внешнеполитических целях, описывает директор Центра польско-российского диалога и согласия Эрнест Вычишкевич. Он показывает, что компания, родившаяся из министерства газовой промышленности, фактическим им и осталась", — продолжат эксперт по энергетике.

"После краха Советского Союза российская политика за границей уже не могла опираться на армию и ядерный арсенал. Осталось одно эффективное орудие давления: газо- и нефтепроводы. С их помощью россияне могли придерживаться метода "разделяй и властвуй". Они давали скидки союзникам и странам, которые соглашались на их требования, но повышали цены тем, кто не хотел подчиняться. Самым ярким примером были кризисы в поставках в Украину в 2006, 2009 и 2014 годах, которые обычно совпадали с прозападными разворотами в киевской политике", — говорится в статье.

"Альтернатива одна — подчинение. Взамен за отсрочку погашения долга и дешевый газ Беларусь в 2011 году продала свои газопроводы. Однако гарантий неприкосновенности это ей не дало. В конце 2016 года начался спор о цене газа, который поставляется в это государство. Россия сохраняет субсидированные тарифы для тех стран СНГ, которые проводят такую политику, которая нравится Москве", — полагает автор публикации.

"Иначе складываются дела у непокорных. Когда россияне старались в 2013 году склонить к сотрудничеству Украину, вначале они пригрозили поднять цену на газ с 400 долларов за тысячу кубометров до 440. А когда президент Виктор Янукович на саммите "Восточного партнерства" отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, выяснилось, что "Газпром" готов снизить цену до 268,5 долларов за тысячу кубометров. Тарифы для Восточно-Центральной Европы — это лишь инструмент политики "Газпрома", с рыночными реалиями общего у них мало", — пишет Войчех Якубик.

"Это подтвердило антимонопольное расследование Еврокомиссии, в ходе которого она выдвинула претензии к деятельности российского монополиста в странах ЕС нашего региона. Она констатировала, что цены назначались несправедливо, а "Газпром" старался влиять на инфраструктуру и разделить рынки в регионе", — отметил польский эксперт.

"Как это выглядело? Концерн придерживался ценовой политики, которая дискриминировала страны Центрально-Восточной Европы. Несмотря на то, что потребители находились ближе к поставщику, они платили больше, чем Германия и другие западноевропейские государства. Это было возможно, поскольку в отличие от Западной Европы в нашей части континента инфраструктура не позволяла получить свободный доступ к разным поставщикам. В итоге "Газпром" смог диктовать свои условия", — говорится в статье.

"Неправомерное влияние на инфраструктуру, в свою очередь, заключалось в том, что россияне внесли в договоры пункты, которые наделяли их правом пользоваться газопроводами и газохранилищами в своих целях в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Разделение рынков — это препятствование реэкспорту купленного российского газа из одной страны в другую. Это тормозило развитие рынка, поскольку на любые изменения требовалось согласие "Газпрома"", — продолжает автор публикации.

"После того, как началась сланцевая революция, объем предложения газа на мировых рынках увеличился, а доступ к альтернативным источникам энергии расширился, российский концерн начал использовать в отношении своих клиентов более гибкую политику. Он изменил ценовую формулу в контрактах с западноевропейскими клиентами и начал постепенно отменять требование о запрете на реэкспорт, которое блокировало свободный оборот газом (например, в договоре с польским нефтегазовым концерном PGNiG в 2012 году)", — напомнил Войчех Якубик.

"Сейчас "Газпрому" приходится идти навстречу своим клиентам, но, несмотря на это, он надеется сохранить влияние в Восточно-Центральной Европе. Этой цели призван служить "Северный поток — 2". Сотрудник брюссельского аналитического центра BRUEGEL Георг Цахман указывает, что проект позволит россиянам диктовать цены в регионе, поскольку отделит его рынок от Западной Европы и заблокирует появление новых направлений поставки сырья", — пишет эксперт по энергетике.

Бездействие ЕС

"Неопределенность позиции Еврокомиссии дискредитирует этот институт как важного игрока в формировании солидарной энергетической политики. "Северный поток — 2" — это лишь самый яркий пример. По итогам антимонопольного расследования Комиссия представила проект мирного соглашения с "Газпромом". С одной стороны, оно не будет способствовать улучшению положения Польши и других стран Восточно-Центральной Европы, а с другой — не сильно ущемит интересы "Газпрома". Он избежит штрафа и лишь на словах заявит о своей готовности применять более гибкие правила, которые он уже и так начал внедрять", — продолжает автор статьи.

"Еврокомиссия и "Газпром" решили, что концерн, чтобы избежать штрафа в 10% глобальной выручки, ответит на три обвинения и пойдет на уступки. Он обещает неким образом привязать ценовую формулу к ценам на европейских хабах и обеспечить свободное перемещение газа по тем газопроводам, которые он контролирует (страны Балтии и Болгария)", — говорится в публикации.

"Предложение "Газпрома" — это расплывчатое обещание того, что концерн сделает свою политику в отношении Польши более гибкой. Однако, с польской точки зрения, в ситуации, когда Варшава не хочет продлевать действующий контракт и надеется подписать новый, оно, как заявил в Financial Times глава концерна PGNiG Петр Возьняк, выглядит "неудовлетворительным", — пишет Войчех Якубик.

"Другой шаг, который подрывает авторитет Еврокомиссии — это решение, позволяющее "Газпрому" увеличить объем газа, поступающего из России через Германию по газопроводу OPAL — ответвлению "Северного потока — 1". Если бы PGNiG и польское правительство не оспорили его в судебном порядке, оно могло бы заморозить рынок Восточно-Центральной Европы на ближайшие 15 лет", — полагает эксперт.

"Уступки "Газпрому" (…) создают почву для раскола в европейской семье. Чтобы спасти европейскую интеграцию и вернуть Еврокомиссии ту роль, которую она должна играть (арбитра, стоящего на страже интересов европейского сообщества), следует отказаться от опасных связей с "Газпромом", — отмечает автор статьи.

"Комиссия могла бы стать орудием "энергетического прометеизма", то есть развернуть защитный зонт норм и законов и позволить европейским странам (в первую очередь региону Восточно-Центральной Европы, который особенно пострадал от доминирования "Газпрома") переломить монополию российской компании и диверсифицировать источники поставок энергоресурсов", — говорится в публикации.

"Нам нельзя закрывать глаза на злоупотребления, которые служат как интересам России, (…) так и, к сожалению, Германии, проявляющей нелояльность по отношению к другим странам Евросоюза. В Польше и других странах Восточно-Центральной Европы все громче звучит критика, которая может послужить оздоровлению ситуации. Если этого не произойдет, верх возьмут сторонники дезинтеграции Европейского Союза, а "Газпром" продолжит использоваться для продвижения российской политики, инструментом которой выступает "Северный поток — 2", — полагает Войчех Якубик.