Bloomberg. Свалки Украины и России: у кого больше проблем?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Едва ли есть лучший способ понять, чем сегодня отличаются Россия и Украина, чем сравнить, как у них организован сбора мусора. В крупных городах обеих стран существуют проблемы с утилизацией отходов. Но политические проблемы России и Украины заметно отличаются: одна из них является авторитарным государством, а другая представляет собой беспорядочную и коррумпированную демократию", — пишет политический аналитик Леонид Бершидский в статье для Bloomberg.

"Бывший Советский Союз не занимался переработкой или даже сжиганием мусора – когда владеешь одной шестой части суши, у тебя достаточно места, где мусор можно закапывать или просто сваливать. Практику сортировки мусора, как это делают в Европе (и в меньшей степени в США), уже много раз и без особого энтузиазма пытались ввести, но отказывались от этой идеи – ее плохо принимали, а проследить за выполнением правил было невозможно", – говорится в публикации.

"В Украине с 2013 года действует закон о раздельном сборе мусора, но его не исполняют. Только 1% собираемого в стране мусора сжигается и еще 4% – перерабатывается. В отличие от этого Швеция (которая является одним из мировых лидеров по переработке мусора) перерабатывает и сжигает 99% своих бытовых отходов. Как сообщил украинский деловой информационно-новостной портал delo.ua, по меньшей мере 4% территории Украины якобы занято множеством свалок, 6 тысяч из которых – организованные, а 30 тысяч – самовольные", – напомнил политический аналитик.

"В 2011 году занимавший на тот момент пост главы Министерства природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев заявил, что в России с экономической точки зрения выгоднее сооружать полигоны для мусора, чем строить мусоросжигательные заводы или утилизировать мусор другими способами. Через год после этого Росприроднадзор заявил, что мусор лучше сжигать, чем перерабатывать", – говорится в статье.

"Россия огромна, и во многих регионах есть еще много места для мусорных свалок и полигонов для захоронения мусора. Но одной из многих экономических бед в России является централизация: Москва неудержимо разрастается. По данным властей Московской области, которые руководят не самим городом, а Подмосковьем, в окрестностях столицы теперь аккумулируется почти 20% мусора страны, и количество отходов растет примерно на 2,5% в год. 5% мусора, который не подвергают захоронению, в основном сжигают, а не перерабатывают. Неудивительно, что люди, живущие в непосредственной близости от столицы, начинают в буквальном смысле по запаху ощущать, что что-то не так", – пишет Бершидский.

"Зловонный запах одинаков и в России, и в Украине. Обеим странам необходимо инвестировать в технологии переработки отходов и убирать свалки. Но их политическая реакция на миазмы резко отличается", – продолжает автор публикации.

"В Украине Андрей Садовый, популярный мэр Львова, крупнейшего города в западной части страны, которая всегда была настроена проевропейски, ведет "мусорную войну" с центральными киевскими властями. После того, как в прошлом году во время пожара на главной свалке города погибли три спасателя аварийной службы, городу пришлось отказаться от использования полигона, площадь которого составляет свыше 33 гектаров. Садовый обращался к руководству других областей с просьбой принять отходы Львова, но сотни городов отказались", – напомнил аналитик.

"Садовый обвинил центральные киевские власти в "мусорной блокаде" Львова, проводимой в отместку за решение его партии выйти из правящей коалиции в 2016 году. Премьер-министр Владимир Гройсман отрицает это и обвиняет Садового в некомпетентности и политиканстве. Президент Петр Порошенко, политический покровитель Гройсмана, обвинил мэра в том, что тот "буквально засыпал мусором самый красивый европейский город Украины", – говорится в статье.

Украинское фото Львов утопает в мусоре

"Пока политики препирались, завалы мусора предвещали катастрофу. Основой экономики Львова является туризм, и Садовому в основном удается не допускать скопления гор мусора в живописном историческом центре города, построенного при Габсбургах. Но в некоторых жилых районах мусор не вывозят неделями, в результате чего плодятся крысы и растет угроза эпидемий", — пишет Бершидский.

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"В четверг было принято временное решение: Садовый согласился два года платить областной администрации, возглавляемой назначенцем Порошенко, за аренду участка земли для захоронения городского мусора. Сейчас Садовый обещает реализовать в городе программу Zero Waste Lviv и обеспечить строительство современного завода по переработке мусора. Сможет ли он выполнить эти обещания или же его шансы сесть в президентское кресло будут погребены под грудами мусора, покажет время. Ресурсы, возможности и влияние Садового ограничены даже по сравнению с центральным правительством, испытывающим дефицит финансовых средств", — напомнил политический аналитик.

"В отличие от Украины на политической сцене России таких ярких и бурных событий не происходит. Зато у нее есть президент Владимир Путин. Во время своей последней ежегодной "прямой линии" с избирателями, состоявшейся 15 июня, ему показали видеоматериал о самой большой свалке в Московской области, расположенной рядом с жилой зоной города Балашиха. Жители обратились к президенту с просьбой закрыть свалку, пожаловавшись на постоянную тошноту и рвоту из-за выбросов газа в результате возгорания гор мусора. Путин пообещал, что "постарается что-нибудь сделать", — продолжил автор публикации.

"Такие телевизионные обещания не бывают напрасными — они всегда исполняются. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сразу же поехал в Балашиху и пообещал закрыть свалку к 2019 году. Но через неделю на заседании правительства Путин вспомнил о своем обещании", — говорится в статье.

"Значит, послушайте меня, и чтобы Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку", — сказал он.

"Она была закрыта на следующий день, а через четыре дня мэр Балашихи ушел в отставку. Менее чем за неделю мусорный полигон был очищен, и теперь власти планируют построить там горнолыжные спуски или экстрим-парк. Мусор вывезли на другие свалки области, на которые теперь также ежедневно поступают тонны отходов из Москвы, раньше поступавшие в Балашиху. В результате теперь эти свалки сами работают в экстренном режиме. По словам мэра Можайска, одного из городов, которые теперь вынуждены принимать дополнительный мусор, местная свалка через полтора года будет переполнена", — пишет политический аналитик.

"Как и во Львове, это временное решение. У Московской области, как и у украинских городов, есть большие планы по переработке мусора – в том числе и строительство нескольких мусоросжигательных заводов. Кроме того, планируется внедрить "двухконтейнерную" систему сбора мусора, чтобы приучить местных жителей сортировать мусор на "сухой" и "мокрый". А какие-то более сложные решения обречены на провал", – полагает Бершидский.

"Ни охваченная хаосом и вроде как демократическая страна Украина, ни автократическая Россия не нашли способа окончательно решить проблему, истоки которой уходят в их общее коммунистическое прошлое. Эти страны смогут изменить ситуацию раз и навсегда только в том случае, если людям, живущим в них, объяснят, почему важно перерабатывать мусор. И если эти люди изменятся сами. Все это начинается с простых вещей – таких как отдельные контейнеры для мусора, для бумаги, пластика, стекла и биологических отходов. Когда это войдет в привычку, как в Европе, станет ясно, что дело сдвинулось с мертвой точки. Но для этого необходима широкая информационная кампания, проводить которую политики сейчас вряд ли готовы", – подытожил статью политический аналитик.