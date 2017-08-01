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01.08.201709:59
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    Санкциям вопреки. Объемы торговли Украины и России растут

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    Согласно данным обозревателя Дениса Гаевского, по итогам 2016 года Россия стала крупнейшим инвестором в украинскую экономику, вложив инвестиций на сумму 1,2 млрд долларов.
    Торговля Украины и РФ
    РИА Новости Украина

    Товарный экспорт Украины в РФ вырос на 38,5%, а импорт за январь-апрель текущего года — на 45,8%.

    Также за первое полугодие увеличился импорт угля из России в Украину.

    Смотрите также: В Харькове потребовали от Рады и Порошенко восстановить торговлю с РФ

    Как сообщалось ранее, Украина ввела эмбарго на ввоз на территорию страны ряда российских товаров до 31 декабря 2017 года.

    Напомним, ранее Евросоюз окончательно одобрил новые односторонние торговые преференции для Украины, которые идут в дополнение к зоне свободной торговли, созданной в рамках соглашения об ассоциации.

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