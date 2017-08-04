Скандал с Siemens. ЕС ввел санкции против граждан и юрлиц из РФ

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Евросоюз в пятницу включил трех человек и три юрилических лица из РФ в список индивидуальных санкций по Украине связи со скандалом вокруг поставок турбин Siemens в Крым, сообщил Совет ЕС.

"ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", — говорится в сообщении.

Ранее в МИД ФРГ РИА Новости заявили о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым. На прошлой неделе постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии "была выражена широкая поддержка немецкому предложению".

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с компаниями РФ по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

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ЕС в марте продлил до 15 сентября 2017 года санкции в отношении "черного списка" физических лиц и организаций России и Украины. В нем значатся, в частности, российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители ополчения. Санкции распространяются на 150 человек и 37 юридических лиц.