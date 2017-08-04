Не карточный домик американских санкций

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

Безусловно, только время покажет в каком объеме принятый законодателями Америки документ будет применяться и реализовываться на практике. Но "поле боя" Москве расчерчено максимально широко. По сути, американцы выставили "счет" Кремлю за все постсоветское время. В документе упомянуты претензии не только по Крыму, но и по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Поставки газа в Европу оцениваются как средство политического давления и шантажа. Саботаж минских соглашений приписывается исключительно воле Кремля. Даже из пропорций страниц, посвященных той или иной стране-изгою, очевидно, что Россия – лидер антипатий. Так в 184-страничном документе РФ отведено 98 страниц, Корее – 40, Ирану – 25 и теме международного терроризма – 16.

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Теперь, после подписи Трампа, все обамовские санкционные указы обрели статус законов и уже не могут быть отменены нынешним президентом без согласия Сената и Конгресса.

Ранее такое было возможно, и предполагалось, что если Трамп и Путин найдут общий язык, то по заключению большой сделки американский президент отменит решения своего предшественника.

В соответствии с принятым биллем, в течение ближайшего полугода американская финансовая разведка обязана подготовить доклад о финансовых активах, деловых связях и интересах в США всего ближнего круга Путина и российских государственных компаний. С целью оценить последствия введения по ним точечных санкций. Такой же доклад планируется по госСМИ РФ и их возможности влиять на политические процессы в Европе и Азии. С тем, чтобы это влияние минимизировать или обнулить вовсе. Для решения этой задачи создается специальный фонд противодействия влиянию России в объеме 250 млн долларов на ближайший год. Ресурсы его будет распределять Госдеп среди тех организаций и лиц, кто на местах будет противодействовать этому самому влиянию. Немалая часть этих средств, вероятно, придется на украинских получателей. Что уже должно привести к всплеску антироссийской активности среди "профессиональных" активистов для попадания в список участников будущего "тендера".

Отдельно в документе прописывается обеспечение энергетической безопасности Украины и союзников США в регионе, через кардинальное уменьшение зависимости от российского газа. Одновременно предполагается участие американских компаний в приватизации украинских государственных предприятий энергетического сектора, как средство для обеспечения такой независимости. Логика американских интересов тут очевидна. Если удастся через санкции остановить строительство "Северного потока-2", то украинская ГТС и ее юрисдикция будут играть ключевую роль в поставках российского газа в ЕС, его объемов и итоговой цены, с учетом стоимости транзита.

Впрочем, Украина уже имеет возможность оценить по достоинству усилия США по обеспечению ее энергонезависимости от России на примере замены ТВЭЛов американским ядерным топливом. Как известно, часть украинских реакторов была переоборудована под американские кассеты, но теперь компания-производитель банкрот. Кто обеспечит наши АЭС "горючим" — вопрос завис. Зато возможность аварийных остановок реакторов из-за отсутствия поставок топлива стала весьма актуальной. Со всеми вытекающими из такой ситуации угрозами устроить очередной Чернобыль.

По сути же американских санкций за скобками пока остаются несколько ключевых вопросов. Во-первых, перерастет ли публичная негативная реакция Франции и Германии, в какие-то реальные ответные действия и шаги. Замораживание строительства "Северного потока – 2", удар по энергобезопасности Европы и прежде всего Германии. Применение принципа экстерриториальности санкций, который точно ударит по крупнейшим немецким и французским компаниям, кроме экономического ущерба предполагает весомый политический. Особенно чувствительно это может стать для Ангелы Меркель накануне ее вероятного переизбрания на должность канцлера.

Во-вторых, если Вашингтон намерен избежать обвинений в применении двойных стандартов в отношении европейских партнеров, то экстерриториальное действие санкций должно быть применено и против крупных китайских компаний, находящихся в бизнес-проектах с российскими. Или американцы намерены закрыть на это глаза? Если же нет, то усиление конфликтного поля между Пекином и Вашингтоном обеспечено.

В-третьих. Санкции по своей сути направлены на то, чтобы вывести РФ за рамки глобального рынка. Готовы ли американцы идти в этом направлении до конца и, например, в дальнейшем заморозить российские финансовые активы в бумагах госказначейства? Исключить Россию из системы международных расчетов? Но кто оценивал возможные последствия подобного сценария развития событий?

Резюмируя, можно предположить, что санкционный пакет США, если будет применен в полном объеме, может разрушить "карточный домик" всей глобальной мировой экономики. Создать такое поле напряжения среди глобальных игроков означает, что на повестку дня встанет вопрос о создании антиамериканской коалиции по оси РФ-КНР-ЕС.