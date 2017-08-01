Трамп еще не принял решение по санкциям против РФ - МИД ФРГ

БЕРЛИН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще не принял решение об ужесточении санкционного режима в отношении России, предусмотрены консультации с европейцами, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении МИД ФРГ.

По словам Габриэля, он собирается использовать эту возможность обсуждения, "находясь в тесном контакте с (госсекретарем США) Рексом Тиллерсоном". Целью санкций против Москвы является "преодоление украинского кризиса и политическое давление", эта цель осуществима "когда мы действуем сообща и сплоченно", и промышленной политике США под прикрытием санкций "мы дадим отпор", добавил Габриэль.