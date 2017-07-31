Москва - Трампу: политика России в Украине не подвержена влиянию извне

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич заявил, что политика России в Украине не подвержена влиянию извне, любое давление здесь контрпродуктивно.

Ранее вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США Дональд Трамп надеется на изменение поведения РФ в Украине. Пенс также отметил, что Трамп "дал ясно понять, что очень скоро он подпишет" законопроект по санкциям против РФ, принятым конгрессом.

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"Дональду Трампу за полгода нахождения в Белом доме пора бы понять, что внешняя политика России вообще и по отношению к Украине в частности есть величина, абсолютно не подверженная воздействию из вне. Она определяется президентом страны, который исходит исключительно из ее интересов. Любое давление здесь контрпродуктивно", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Украине. Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.