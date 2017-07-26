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    Рудяков: для Трампа Украина – только фишка во внутриамериканской борьбе

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    Дональд Трамп и Курт Волкер за счет Украины решают каждый свою задачу: президент борется с Демократической партией и общественным мнением, а спецпредставитель в Киеве готовит предложения по конфликту в Донбассе для Госдепа.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Американская внешняя политика при Трампе стала неоднозначной и противоречивой: "при Обаме такого не было", шутят в соцсетях. Сам Трамп проводит успешные, по заявлению сторон, переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, обвиняет Украину в "саботаже" его избирательной кампании, едва ли не требует немедленного расследования.

    В то же время спецпредставитель США в Киеве Курт Волкер заявляет, что в Америке рассматривается вопрос поставки оружия Украине, а а палата представителей конгресса США принимает законопроект по масштабным санкциям против РФ, Ирана и КНДР.

    Подобная непредсказуемость – это обычная дипломатия, или в "американском королевстве" действительно нет согласия?

    "Видят разрешение конфликта через победу Киева"

    В противоречивых заявлениях американских политиков и чиновников есть своя логика, хотя и несколько перекрученая, считает политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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    "Волкер является чиновником, ему по ведомству Государственного департамента поручена миссия формирования предложений по позиции администрации США в украинском кризисе и во всем, что с этим кризисом связано. В том числе, американо-российских, американо-европейских отношений и так далее. И он этим занялся", – сообщил эксперт.

    По его словам, у Волкера есть определенный личный опыт, свой взгляд на Восточную Европу, свой взгляд на роль России в Восточной Европе, "все это, естественно, отражается на этих его первых высказываниях".

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    "Понятно, что его высказывания для СМИ, которые он сделал после возвращения из Авдеевки, из Донбасса, абсолютно однозначно свидетельствуют о том, что американцы видят урегулирование в Донбассе через победу Киева. Не через договоренности Украины и России, Киева и ЛНР/ДНР. Речь идет о том, что у нас очень часто стали называть "хорватским сценарием"…. Восстановление целостности страны и контроля над всей государственной территорией по той модели, которая была применена в августе 1995 года – операции "Буря", –  заявил Рудяков.

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    Из того, что сказал Волкер, продолжил политолог, следует, что американцы будут брать ориентацию на такое разрешение конфликта в Донбассе: "но это только в том случае, если предолжения, которые продиктует Волкер, если они найдут поддержку у его непосредственного шефа – господина Тиллерсона как Госсекретаря и потом в Белом доме на уровне первого лица государства".

    "То есть это идет такая ведомственная, чиновничья работа, которая может закончиться тем, чем заканчиваются подобные работы – предложением", – подчеркнул эксперт.

    Трамп решает личные проблемы за счет Украины

    А то, о чем говорит Трамп, это другая плоскость, разъяснил Рудяков: "плоскость, в которой Украина является одной из даже не пешек, а фишек на столе, которые перетасовывают, чтобы создать определенную комбинацию – более сложную, неоднозначную".

    "Это комбинация, которая лежит на внутриполитическом американском столе и нужна Трампу для его противодействия с Демократической партией, с конгрессом, со СМИ, с общественным мнением, которое его не принимает и не воспринимает. И вот в этой игре появилась фишка "Украина", которая по сути – в одном углу с фишкой "российского вмешательства" в выборы США", – привел аналогию политолог.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    По его мнению, если брать по сути дела, "наше вмешательство настолько же иллюзорно и преувеличено, как и вмешательство России, то есть если и были какие-то действия, то это отнюдь не вмешательство, а какие-то рутинные элементы, которые разные государства допускали и допускают на разных уровнях – на уровне послов и каких-то других чиновников".

    "По сути, тут не может быть претензий, но они есть – на самом высоком уровне. Это сказал Трамп, и даже если это какая-то несусветная, стопроцентная чушь, все равно, если это сказано им, это становится фактом, и воспринимать это нужно как факт", – отметил эксперт, добавив, что заявления Трампа – это его личные политические шаги, направленные на решение его внутренних проблем.

    Другая миссия – у Волкера: его предложения в Белом доме все равно пропустят через призму американо-российских отношений, уверен Рудяков.

    "Я вижу, что уже определенные договоренности между первыми лицами РФ и США состоялись, и, соответственно, какое-то видение по конфликту на Востоке Украины и по тому, как нужно этот конфликт разрешать, есть", – подытожил политолог.

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