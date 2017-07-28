Российский певец: от запретов СБУ страдает украинская публика

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Российский певец Митя Фомин, которому Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на три года, выразил сожаление в связи с тем, что ведомство приняло такое решение; по его словам, от подобных запретов страдает прежде всего украинская публика.

Ранее СБУ запретила въезд в страну на три года бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину. Сведения о Фомине были внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за якобы незаконного пересечения границы Украины.

"Честно говоря, я до последнего думал, что все обойдётся и те, кто принимают подобные решения, будут следовать голосу разума, ведь я приехал не с войной, не с раздором, не с какими-то противоправными действиями. Я приехал слушать музыку и общаться с друзьями, которых у меня на Украине очень много. Очень жаль, что эта участь запрета коснулась и меня, потому что для этой страны и ее зрителей я всегда был другом", — сказал Фомин РИА Новости.

По его словам, от подобных действий СБУ страдает прежде всего украинская публика, поскольку очень многим российским артистам запрещен въезд в страну.

"Таким образом люди сами себя ограничивают в культурном обмене и построении гражданского общества", — пояснил певец, добавив, что рад тому, что Россия в отношении украинских артистов не принимает "зеркальных" мер.

"Раз так случилось, уверен, я и мои поклонники переживём эти три года, в конце концов, они всегда могут приехать на мои концерты в России, Белоруссии, Прибалтике, Казахстане, где меня любят и по-прежнему ждут", — заключил Фомин.