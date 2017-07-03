Певец Митя Фомин попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Сведения о российском певце, бывшем солисте группы Hi-Fi Мите Фомине внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения границы Украины.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Фомин попал в базу данных, в том числе, за "сознательное нарушение государственной границы Украины" при въезде в Крым.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Ранее на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".