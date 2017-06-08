Не "Миротворец", а "Войнотворец". Российскую рок-группу не пустили в Украину

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Российской рок-группе "Крематорий" отказали в разрешении на въезд в Украину в связи с выступлениями в Крыму.

"Группа должна была играть в Киеве на международном фестивале Atlas Weekend, но в последний момент получила отказ на въезд", — пишет журналист Алексей Певчев на своей странице в Facebook.

Алексей Певчев/Facebook, 7 июня 2017

Журналист также опубликовал письмо лидера коллектива Армена Григоряна (полностью доступно по ссылке). По его словам, основанием для отказа во въезде стали выступления группы в Крыму в 2015 и 2016 годах.

"Опубликованная на сайте "Миротворец" новость в хамском, даже провокационном ключе совершенно противоречит его названию. По сути его "миссии" более соответствует название "Войнотворец". Эти подстрекатели намеренно сталкивают людей лбами, разжигая ещё большую ненависть и вражду", — сказано в нем.

Алексей Певчев/Facebook, 7 июня 2017

Несколько дней назад сообщалось, что сведения о российском музыканте Сергее Летове и участниках рок-группы "Крематорий" внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец" из-за "незаконного пересечения ими границы Украины".

Ранее в базу данных сайта были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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До этого на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".