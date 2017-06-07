Известного российского актера внесли в базу "Миротворца"

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Российского актера Евгения Стычкина внесли в черный список сайта "Миротворец" за спектакли в Крыму.

Как сообщает интернет-ресурс, Стычкин попал в базу данных за "сознательное незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма".

В январе Евгений Стычкин посетил полуостров с гастролями: он участвовал в спектакле "Старший сын". Вместе с ним на сцену вышли Евгений Цыганов, Ольга Ломоносова и Виктор Сухоруков. Режиссер постановки — Павел Сафонов. Спектакль шел в театрах Севастополя и Симферополя.

"Если это так, то я ужасно расстроен, потому что всегда любил бывать на Украине. Я работал там много и подолгу, часто выбирал проекты в том числе и потому, что это возможность провести несколько месяцев в Киеве. Скорее всего, это какая-то ошибка, какие неминуемо случаются, если учитывать непростое время и крайне сложные, перегретые отношения между нашими странами", — сказал Евгений Стычкин РИА Новости.

Ранее в базу "Миротворца" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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До этого на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".