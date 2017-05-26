Золотарев о "Миротворце”: чистилище для внутреннего потребления

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сайт "Миротворец" начал беспорядочную охоту артистов РФ, посетивших Крым. Только с начала мая в базу попали Дмитрий Певцов, Юрий Антонов, Михаил Боярский, Леонид Агутин, Юрий Куклачев, Григорий Лепс и даже Гойко Митич.

В базе "Миротворца" уже находятся данные таких российских артистов, как Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Дима Билан, Владимир Меньшов, певицы Бьянка и Нюша.

"Никаких последствий попадание в базу "Миротворца" для иностранных граждан не имеет, кроме того, что эти люди становятся персонами нон грата в Украине. Я думаю, что за пределами Украины это абсолютно ничего не значит. "Миротворец" — это инструмент морального террора для подогревания ура-патриотических настроений в самой Украине: посмотрите, как мы им сделали "ай-яй-яй!". Ну, не приедут десяток российских артистов в Украину, я думаю, что они не сильно от этого и страдают", – сказал политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии РИА Новости Украина.

По словам эксперта, совершенно очевидно, что деятельность "Миротворца" вписана в текущую государственную политику.

"Если "Миротворец" открывают, значит это кому-то нужно из власть предержащих. Я абсолютно далек от мысли, что это делается волонтерами в свободное от работы время. Это достаточно серьезный и масштабно финансируемый проект. СБУ, сверяясь с "Миротворцем" запрещает въезд попавшим туда людям", — пояснил политолог.

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Как отметил Золотарев, что касается граждан Украины, попавших в базу "Миротворца", то для них это может быть сопряжено с риском физической расправы и преследованием со стороны правоохранительных органов.

"Убийство Бузины, Калашникова наглядно демонстрирует, что грань между моральным и физическим террором очень условна", — сказал эксперт.

По его словам, присутствуют в базе "Миротворца" и иностранные граждане, которые должны подвергаться уголовному преследованию в Украине, но их там абсолютное меньшинство.

"В основном в это "моральное чистилище" попадают за убеждения, а не за противоправные действия", — подытожил Золотарев.