Пассажиры российского лайнера "Князь Владимир" попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Данные более 200 пассажиров российского круизного лайнера "Князь Владимир" внесены в базу скандально известного сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как указывается на сайте, в базу данных внесены сведения о 216 пассажирах лайнера. По информации "Миротворца", это "работники Росморпорта, члены их семей и прочие приближенные".

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Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой, после чего Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, рэпер Баста, путешественник Федор Конюхов и многие другие.

Сайт "Миротворец" Члены российского лайнера "Князь Владимир" в Крыму

Сайт "Миротворец" известен публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.