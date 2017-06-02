Лидер группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Сведения о российском музыканте, лидере группы "Чиж & Co" Сергее Чигракове внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения им границы Украины.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Чиграков попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" при въезде в Крым и "незаконную концертную деятельность" в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса Евровидение-2017 от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в Евровидении-2017. Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.