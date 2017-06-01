Российский художник попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Данные российского художника Никаса Сафронова попали в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения им границы Украины, сообщается на сайте "Миротворец".

Отмечается, что Сафронов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" при въезде в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях" российских властей.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов, актеры Сергей Баталов, Александр Домогаров, Наталья Гвоздикова и Марина Яковлева.