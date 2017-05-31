Лидер группы "Алиса" Константин Кинчев попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В базу данных сайта "Миротворец" попали сведения о российском музыканте и лидере рок-группы "Алиса" Константине Кинчеве из-за незаконного пересечения им границы Украины.

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По данным сайта, музыкант попал в базу данных под своей настоящей фамилией Панфилов за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

Напомним, ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой.

Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017".

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.