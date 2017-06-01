Еще два российских певца попали в базу "Миротворца"

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КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Еще два известных российских исполнителя попали в базу данных сайта "Миротворец".

Бывший участник дуэта Smash Влад Топалов и певец Алексей Воробьев попали в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

Алексей Воробьев, instagram Российский певец Алексей Воробьев

Напомним, ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой.

Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, певица не принимала участие в "Евровидении-2017".

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, Михаил Боярский, Алена Свиридова, Юрий Куклачев, DJ Smash, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.