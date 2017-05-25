Все без разбору, или Резиновый список "Миротворца"

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Охота продолжается

Похоже, теперь основным полем деятельности скандального сайта "Миротворец" стала борьба с российской поп-культурой — артистами, гастролировавшими в Крыму. Лишь за последний месяц в "чистилище" "Миротворца" попали десятки известных артистов, среди которых даже дрессировщик Юрий Куклачев и внезапно сербский актер Гойко Митич.

В основном всем им вменяют нарушение законодательства Украины из-за концертов в Крыму. При этом многим припомнили выступления даже годичной давности. Сами же артисты воспринимают это с иронией, а многие и вовсе с безразличием. Некоторые же говорят, что "Миротворец" — это просто инструмент сведения счетов.

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Попадают уже все?

Май начался с попадания в базу "Миротворца" известного российского актера и певца Дмитрия Певцова. Как указано на сайте, Певцов попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины".

3 мая стало известно, что в "чистилище" "Миротворца" попал российский певец, родом из Одессы, Станислав Костюшкин, а также певец и композитор Вячеслав Малежик.

Как сообщается на сайте, Костюшкин попал в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время гастролей в Крыму в 2015, 2016 и 2017 годах

Малежика же внесли в базу за "отрицание российской агрессии, поддержку оккупационного режима". "С нарушением украинского законодательства гастролировал в оккупированном Россией Крыму", — говорится на сайте "Миротворца".

4 мая на сайте "Миротворца" появились данные о российском актере театра и кино Дмитрии Харатьяне, а также певце Юрии Антонове. Им обоим вменяют незаконное пересечение границы Украины — посещение Крыма в 2014 году.

9 мая пополнил базу "Миротворца" и российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, авторству которого в частности принадлежит известный роман "Ночной дозор". Как отмечается на сайте, за "посещение Крыма в начале мая 2017 года с нарушением украинского законодательства".

10 мая российский певец и композитор Григорий Лепс, а также певица Катя Лель угодили в базу "Миротворца". Отмечается, что 10 августа 2014 года Лепс посещал Крым, где дал концерт в Ялте.

Как уточняется на сайте, Лепс попал в базу "за оправдание российской агрессии, поддержку российского оккупационного режима в Крыму".

Катя Лель попала в базу данных под своим настоящим именем Екатерина Чупринина за "незаконное пересечение государственной границы Украины" во время концертной деятельности без согласования с Киевом.

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Не оставил без внимания "Миротворец" и известного российского артиста Михаила Боярского.

12 мая стало известно, что артист попал в базу данных скандального сайта за "открытую поддержку агрессии России в отношении Украины" и "незаконное пересечение государственной границы Украины, участие в развлекательных мероприятиях в аннексированном Крыму".

Спустя три дня ряды "нарушителей" украинского законодательства пополнил и российский музыкант и певец Леонид Агутин.

Агутина обвиняют в незаконном пересечении госграницы Украины, а также в участии в пропагандистских мероприятиях в Крыму.

24 мая сайт "Миротворец" опубликовал данные о советской и российской актрисе театра и кино Людмиле Чурсиной.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Чурсина попала в базу данных за "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

Дошли до Куклачева и даже Гойко Митича

Попал в базу "Миротворца" и, свозивший кошек в Крым, российский артист клоунады Юрий Куклачев.

В качестве причины указаны "незаконное пересечение государственной границы Украины" и "незаконная концертная деятельность на территории оккупированного Россией Крыма".

Представления знаменитого Театра Кошек Куклачева состоялись в Севастополе и Керчи в июле 2015 года. В марте 2017 года артист снова вернулся в Севастополь, также его выступления запланированы этим летом в Ялте и Керчи.

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В то же время новость о попадании в "чистилище" "Миротворца" за незаконное пересечение госграницы Украины известного сербского актера Гойко Митича буквально взорвала сети.

По данным "Миротворца", актер посетил Крым в качестве специального гостя кинофорума "Золотой витязь".

В украинском сегменте соцсетей такое пополнение "Миротворца" вызвало небывалый ажиотаж: "Когда на "Миротворец" внесли Боярского, — я понял, что это сайт "мыльной оперы", когда Куклачева, — что это сайт цирка. Но вот теперь там оказался Гойко Митич. Астанавитесь! Я не знаю, как называется скрещение таких жанров!"; "Карпатские ковбои все-таки достали сербского индейца…". "Совсем скоро оказаться на "Миротворце" будет весьма престижно, ибо там весьма приличная компания", — писали в сетях и такое.

Напомним, всемирную известность Митич получил как исполнитель ролей индейцев: Чингачгука, Текумсе и других.

Реакция артистов

Сами же артисты в большинстве случаев восприняли попадание в базу "Миротворца" с иронией или вовсе с безразличием.

Так, российский актер Дмитрий Певцов заявил, что не переживает по поводу появления своего имени в базе "Миротворца", при этом назвав сотрудников СБУ "больными людьми" и "неадекватными".

"Никакой реакции нет. Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать: они там неадекватные либо с похмелья всю жизнь, сбушники, больные люди. Пожалеть только их можно", — сказал Певцов.

"То ли профессионалов не осталось совсем, то ли совсем бесы там ходят по коридорам, ни здравого смысла, ни системы уже нет. На Украине я был очень давно: как только там вселились бесы, и сменилась власть, я туда перестал ездить", — признался артист.

Тем временем, Боярский говорит, что информация о внесении его в "Миротворец" не вызывает у него вообще никаких эмоций.

"Меня это не интересует. Я не планировал уже посещать близких там", – прокомментировал он.

От запрета к легализации

Как известно, сайт "Миротворец" был открыт в августе 2014 года по инициативе члена коллегии МВД Антона Геращенко и вначале позиционировал себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.

Ресурс главным предметом своей деятельности называл публикацию персональных данных лиц, которых его авторы по своему усмотрению относили к "сепаратистам" и "агентам Кремля". После публикации весной прошлого года на сайте адресов и телефонов журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова на них были совершены покушения, которые до сих пор так и остались нераскрытыми.

11 мая 2016 года "Миротворец" обнародовал персональные данные аккредитованных в ДНР журналистов и обвинил их в "сотрудничестве с боевиками". В сети были опубликованы имена и фамилии около 5 тысяч журналистов, их адреса, номера телефонов, должностей с указанием места работы. Помимо украинских СМИ, в список попали и корреспонденты всемирно известных изданий BBC, Independent, Bloomberg, CNN, Reuters. Ряд международных организаций выразили возмущение и призвали украинские власти добиться удаления данных из открытого доступа. Из-за поднявшегося шума сайт "Миротворец" спустя пару дней объявил о закрытии, однако вскоре возобновил работу.

20 мая "Миротворец" демонстративно опубликовал обновленный список аккредитованных в непризнанных республиках журналистов, содержащий 5412 записей.

В августе 2016 года стало известно, что сайт "Миротворец" зарегистрировали как СМИ. "С сегодняшнего дня проект "Миротворец" становится электронным средством массовой информации! Таким образом, на все данные, распространяемые "Миротворцем", распространяются все положения закона "Про информацию", – заявлял Геращенко.

При этом не сообщалось, в какой стране выполнена регистрация "Миротворца" как СМИ, поскольку, как отмечалось, сделано это будет не в Украине "в целях безопасности сотрудников".

По материалам из открытых источников интернет