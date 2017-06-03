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    Культура

    Бутусов прокомментировал внесение его в базу "Миротворца"

    Тема:

    Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера" (126)

    (обновлено: )34951
    Как заявил рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов на пресс-конференции, он приезжает в Крым с концертами последние тридцать лет.
    Музыкант Вячеслав Бутусов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов прокомментировал внесение его в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения им границы Украины.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Он попросил не вмешивать в его частную жизнь политику.

    "Я с чистой совестью приезжаю сюда, совершенно спокойно, все остальное, на мой взгляд, — это просто политика. Я не хочу сказать, что я способен полностью отгородиться от политических действий, но я в общем территориально, мысленно всегда очерчиваю своей границей, своей компетенцией. Я к политике не имею никакого отношения, поэтому прошу политику в мою частную жизнь не вмешиваться. Это вполне по-человечески", — сказал Бутусов на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия Сегодня".

    Бутусов рассказал, что приезжает в Крым с концертами последние тридцать лет.

    "Я большую часть своей жизни спокойно приезжал сюда и тут я вдруг становлюсь персоной нон-грата по каким-то причинам. Наверное, ответ простой – это политика, потому что во мне и в Симферополе и наших взаимоотношений с Симферополем и с Крымом в целом ничего не изменилось", — сказал Бутусов.

    Ранее сообщалось, что сведения о российском музыканте, лидере группы "Чиж & Co" Сергее Чигракове внесены в базу данных сайта "Миротворец" из-за незаконного пересечения им границы Украины.

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