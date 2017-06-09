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    Два арбитра чемпионата Украины по футболу попали в базу "Миротворца"

    (обновлено: )34001
    Причиной внесения Юрия Вакса и Анатолия Жабченко в базу сайта указано "сознательное нарушение государственной границы Украины". Оба проживают в Симферополе.
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    Футбольный арбитр Анатолий Жабченко. Архивное фото
    myrotvorets.center

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Два действующих арбитра чемпионата Украины по футболу Юрий Вакс и Анатолий Жабченко внесены в базу сайта "Миротворец".

    "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Принял гражданство РФ. Признал получение паспорта гражданина РФ", — говорится в справках обоих арбитров на сайте.

    Указано, что они проживают в Симферополе.

    myrotvorets.center
    Юрий Вакс в базе "Миротворец"
    myrotvorets.center
    Анатолий Жабченко в базе "Миротворца"

    На официальном сайте Комитета арбитров Федерации футбола Украины также указано, что и Вакс, и Жабченко проживают в Симферополе.

    Весь минувший сезон их назначения на матчи сопровождались географической принадлежностью к Хмельницкому.

    Ранее в базу данных "Миротворца" были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

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    До этого на сайте были опубликованы списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". 

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