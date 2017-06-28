Звезды сериалов "Бригада" и "Моя прекрасная няня" попали в базу "Миротворца"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Сайт "Миротворец" опубликовал данные о двух российских актерах Павле Майкове и Ольге Прокофьевой.

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Как отмечается на сайте, Майков, известный по роли Пчелы в фильме "Бригада", и Прокофьева, запомнившаяся ролью Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

РИА Новости Ольга Прокофьева

"Миротворец" внес российского актера Дмитрия Певцова в список граждан, которых создатели сайта называют "изменниками родины". Причиной стало посещение актером Крыма.

Также в базу данных сайта внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, репер Баста, певица Нюша и всемирно известный путешественник Федор Конюхов.