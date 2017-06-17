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    Общество

    СБУ запретила использовать почтовые сервисы РФ, регистрируя доменные имена

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    В СБУ пояснили, что "в соответствии с Законом Украины о "Службе безопасности Украины", проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства".
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    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила пользоваться российскими почтовыми сервисами, регистрируя доменные имена, говорится в письме Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ в адрес Интернет Ассоциации Украины.

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    В письме говорится, что департаментом "в соответствии с Законом Украины о "Службе безопасности Украины", проводятся мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности государства".

    "В ходе осуществления комплекса указанных мероприятий выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имен в зоне "*ua", "*укр" в т.ч. "gov.ua". В частности, для управления доменными именами используются почтовые сервисы российских компаний "Яндекс" и "Mail.ru", в отношении которых введены специальные ограничения в соответствии с Указом Президента от 15.05.2017 №133 "О Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

    Департамент просит "с целью недопущения нанесения вреда информационной безопасности Украины… провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имен об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами".

    Как сообщалось ранее, представительство "ВКонтакте" в Киеве прекратило работу после введенного властями запрета социальной сети.

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