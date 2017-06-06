СБУ в Одессе задержала члена "Хизб ут-Тахрир" по запросу РФ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина России, казанского татарина Ильдара Валиева. Задержанный является членом партии "Хизб ут-Тахрир" и был объявлен в международный розыск российским Интерполом, сообщил соратник Валиева Тагир Минибаев.

В комментарии "Громадському" он рассказал, что Ильдар Валиев несколько лет назад вместе с семьей перебрался в Турцию, но позже он решил переехать в Украину.

Некоторое время Валиев жил с семьей в Одессе. Когда ему нужно было полететь в Турцию по личным делам, его в аэропорту задержали сотрудники СБУ и Интерпола.

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По словам Минибаева, все это произошло еще 25 мая. Накануне российская власть подала запрос в Интерпол на розыск Валиева. По решению суда его поместили в СИЗО на 40 дней. Апелляция на решение суда будет рассматриваться 8 июня в Малиновском районном суде Одессы.

Ильдара Валиева обвиняют по статье 205.5 (ч.2) УК РФ — участие в террористической деятельности. Партия "Хизб ут-Тахрир" в России признана террористической, в Украине она никогда не была запрещена и действует легально. По аналогичной статье в Крыму судят группу мусульман, которые являются вероятными членами этой партии.

По словам Минибаева, его соратнику грозит экстрадиция на родину, где его ждет суд. В Одессе у него осталась жена и четверо детей.

Ранее сообщалось, что Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий российских властей в Крыму.