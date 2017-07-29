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    США будут работать с "друзьями" ради "сигнала России" - Тиллерсон

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    Санкции США по России ударили по ЕС (442)

    (обновлено: )47926
    Госсекретарь США заявил, что почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Вашингтон надеется, что сотрудничество с Московй по главным мировым вопросам продолжится и введенные против страны санкции больше не будут необходимы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

    Флаг США. Архивное фото
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Новые санкции США. Вашингтон хочет жить за счет Брюсселя и Берлина

    "Почти единогласное голосование по санкционному законопроекту в конгрессе демонстрирует желание американцев увидеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с США. Мы надеемся, что сотрудничество с РФ по главным мировым вопросам продолжится и введённые санкции больше не будут необходимы", — говорится в заявлении Тиллерсона.

    Он также отметил, что США "будут плотно работать" с их "друзьями и партнерами", чтобы обеспечить, что их "сигнал России, Ирану и Северной Корее ясно понят".

    В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). В пятницу в Белом доме сообщили, что Трамп подпишет этот законопроект.

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    Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.

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