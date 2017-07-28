наверх
28.07.201722:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД Украины выразил протест России из-за отправки гумконвоя

    (обновлено: )17204
    МИД Украины заявил "протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины".
    МИД Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за отправки в Донбасс 67-го гуманитарного конвоя, говорится в сообщении на сайте МИД.

    Линия электропередач. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк
    Донбасс без украинского света: что дальше? Экспертный опрос

    "Учитывая нарушение российской стороной законодательства нашего государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гуманитарного груза", — заявили в МИД.

    В связи с этим, говорится, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

    "МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", — подытожили в МИД.

    Напомним, 27 июля МЧС России направил в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Управляющий делами УПЦ, митрополит Антоний (Паканич)
    День Крещения Руси. Два крестных хода и перекрытый Киев
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Газовая конфорка
    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС