МИД Украины выразил протест России из-за отправки гумконвоя

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за отправки в Донбасс 67-го гуманитарного конвоя, говорится в сообщении на сайте МИД.

"Учитывая нарушение российской стороной законодательства нашего государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста украинская сторона не предоставила официального согласия на ввоз "гуманитарного груза", — заявили в МИД.

В связи с этим, говорится, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

"МИД Украины заявил официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", — подытожили в МИД.

Напомним, 27 июля МЧС России направил в Донбасс 67-ю автоколонну с гуманитарной помощью.