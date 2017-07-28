Известная украинская режиссер ведет шоу на российском канале

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Известная украинская режиссер и актриса Оксана Байрак стала ведущей программы "Откровенно", которая выходит на российском канале ТВЦ.

tvc.ru Оксана Байрак, на фото справа

Программа выходит с марта 2017-го года. Она заявлена как авторский проект Оксаны Байрак. В ней рассказывается о семейных ценностях, взаимоотношении мужчин и женщин, социальных проблемам.

"Оксана Байрак, как никто другой, умеет говорить с телезрителями откровенно о наболевшем, не стесняясь приводить примеры из своей жизни", — заявляет ТВЦ.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Сайт "Миротворец" из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.