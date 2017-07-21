Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе миротворцев РФ

КИШИНЕВ, 21 июл – РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент; в Демпартии Молдавии при этом отметили, что это лишь политическое заявление, а не законопроект, никаких юридических последствий документ не несет.

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"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", — сказал спикер палаемнта Андриан Канду.

В документе, в частности, отмечено, что "присутствие российских военных в восточных районах страны нарушают положения конституции о независимости, суверенитете, территориальной целостности и нейтралитете Молдавии". Там также подчеркивается, что необходимо завершить вывоз боеприпасов и вооружений, оставшихся в Приднестровье со времен распада Советского Союза. Также, как считают депутаты, необходимо преобразовать российскую миротворческую миссию в зоне приднестровского конфликта в гражданскую под международными мандатом.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип в понедельник официально открыли совместный украино-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган" на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Ранее президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в ПМР.