Порошенко и премьер Молдавии открыли первый КПП на участке границы с ПМР

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган", сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В ходе визита Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

"Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр республики Молдавия Павел Филип дали старт совместному украинско-молдавскому погранично-таможенному контролю в пункте пропуска "Кучурган", — написал Слободян в понедельник в Facebook.

Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в ПМР.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.