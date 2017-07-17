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    Политика

    Порошенко и премьер Молдавии открыли первый КПП на участке границы с ПМР

    (обновлено: )45002
    Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что Порошенко и Филип дали старт совместному украинско-молдавскому погранично-таможенному контролю в пункте пропуска "Кучурган".
    Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска Кучурган
    Петр Порошенко, twitter

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдавии Павел Филип официально открыли совместный украинско-молдавский пограничный пункт пропуска "Кучурган", сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

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    В ходе визита Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Первый совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу 31 мая.

    "Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр республики Молдавия Павел Филип дали старт совместному украинско-молдавскому погранично-таможенному контролю в пункте пропуска "Кучурган", — написал Слободян в понедельник в Facebook.

    Ранее президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что совместные КПП Молдавии и Украины на границе с Приднестровьем могут вызвать экономический кризис в ПМР.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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