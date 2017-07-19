Десятки человек пикетируют парламент Молдавии

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КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Несколько десятков человек пикетируют здание парламента Молдавии, выражая таким образом протест против изменения Кодекса о выборах и внедрения в республике смешанной избирательной системы, передает корреспондент РИА Новости.

Среди собравшихся в основном члены внепарламентской "Нашей партии".

Ранее в среду после заседания постоянного бюро парламента спикер высшего законодательного органа страны Андриан Канду заявил, что депутаты на этой неделе рассмотрят в окончательном чтении законопроект о смешанной избирательной системе.

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На данный момент выборы в парламент проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдавии, самой многочисленной в парламенте, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатной системе голосования. Глава республики Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Позже парламент одобрил в первом чтении объединение инициатив демократов и социалистов, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.