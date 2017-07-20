МИД РФ: открытие КПП "Кучурган" не соответствует договоренностям

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Москва считает, что открытие КПП на приднестровском участке границы Молдавии и Украины противоречит ранее достигнутым договоренностям, заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Официальный запуск 17 июля совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Кучурган", расположенного на территории Украины, вызывает сожаление. Тем самым проигнорированы известные озабоченности Приднестровья в отношении данного предпринятого без консультации с Тирасполем шага Кишинева и Киева. В Приднестровье справедливо указывают на то, что данная акция — а всего в регионе планируется открыть 13 таких контрольно-пропускных пунктов — противоречит достигнутым в процессе приднестровского урегулирования договоренностям о том, что все спорные вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров, а действия одной из сторон конфликта не должны наносить ущерба интересам другой", — сказал Кожин на брифинге в четверг.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.