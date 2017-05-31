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    Госпогранслужба сообщила об изменении работы КПП в Донбассе

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    В пресс-службе службы сообщили, что с 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения АТО пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе переходят на летний график работы, с четверга, 1 июня, пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

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    Ранее погранслужба сообщала, что до 31 мая пропуск лиц и транспортных средств через КПП в Донбассе будет осуществляться с 07.00 до 19.30.

    "Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на летний период работы… С 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00", — говорится в сообщении.

    С января 2015 года в Донбассе введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ЛНР и ДНР можно только по спецпропускам через специальные пропускные пункты.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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