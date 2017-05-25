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    КПП Донбасса: люди стоят под постоянными обстрелами – спецкор

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    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков сообщил, что толпы людей и очереди из машин образовались на КПП "Марьинка", несмотря на то, что утром в среду он был закрыт из-за непрекращающихся обстрелов.
    Контрольно-пропускной пункт Марьинка
    Ирина Геращенко/Facebook

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" работает в штатном режиме. О возобновлении его работы сообщили в Государственной пограничной службе. Закрыть КПП пришлось из-за обстрелов в среду, 24 мая, утром.

    О ситуации на Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

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    Что произошло на пункте пропуска Марьинка и есть ли пострадавшие вследствие обстрелов?

    – 24 мая в районе 11.30 были взрывы в районе КПП. Как говорят очевидцы, снаряды взорвались или мины, сложно сказать. Осколки посыпались во все стороны, но, к счастью, пострадавших и раненных нет. Смогли изолировать людей, отвести в сторону и через несколько часов КПП вновь заработал. 

    В общем-то можно говорить о том, что сейчас определенный наплыв людей на всех КПП в зоне разграничения и машин там больше. То есть очереди возникают постоянно, фактически на всех КПП, и риски таких обстрелов, риски того что там могут быть пострадавшие есть.

    Как часто эти обстрелы происходят?

    – Дело в том, что Марьинка это КПП, находящийся в одной из зон, которые можно назвать самыми горячими точками. Это все-таки ближе в сторону Авдеевки, в сторону Песок, в сторону ДАП. И там обстрелы в нескольких километрах от самого КПП происходят довольно регулярно. 

    В общем-то Марьинка – это один из самых опасных КПП в момент прохождения. Хоть один из самых насыщенных, но риски обстрелов там присутствуют. К счастью, можно говорить о том, что в последние месяцы мирные люди на КПП от обстрелов не пострадали.

    Какая сейчас ситуация на Востоке?

    – Вновь Авдеевка попадает регулярно под обстрелы. Вчера были обстреляны жилые кварталы старого города, это частный сектор Авдеевки. Там ранен мирный житель. 

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    Можно говорить, что есть напряжение на Светлодарской дуге. Там тоже регулярно идут стрельбы. Слышно тяжелое вооружение, как минимум, мины и крупнокалиберные пулеметы. Традиционно для Донбасса, а именно для Донецкой области, это южное направление под Мариуполем. Там также количество сел порядка восьми постоянно обстреливаются. 

    Но если брать в целом по региону, можно с уверенностью говорить, что обстрелов по сравнению с прошлым месяцем больше не стало. Стабильно напряженная ситуация.

    Возможно известны подробности о последствиях обстрелов Авдеевки и о ситуации со снабжением тепла, газа и воды в городе?

    – Да, проблемы в Авдеевке возникают почти ежедневно. Главное и положительное что можно отметить по Авдеевке, это то, что не пострадал от обстрелов Авдеевский коксохим, который работает в обычном режиме. Он является градообразующим. От него зависит в общем-то жизнь города. 

    Тем не менее, электричество подается в Авдеевку с перебоями. Периодически некоторые районы остаются без света. Люди к этому уже привыкли. У них практически у всех появились дома генераторы, а запасы воды есть практически у каждой семьи. 

    Говорить о катастрофической ситуации в Авдеевке я бы не стал, но вот коммунальные проблемы безусловно присутствуют. И пока будут идти боевые действия, их вряд ли удастся решить. Был вчера ранен мирный житель в Авдеевке. У него осколочное ранение. 

    Знаем о раненной женщине в районе Красногоровки и мы знаем, что в той же Марьинке кроме КПП снаряды попали также в местную школу. К счастью, там обошлось без пострадавших. Мы можем с уверенностью говорить, что нет погибших среди мирных жителей за последние дни, но ранения все-таки люди получают.

    Какая в целом гуманитарная ситуация на Донбассе?

    – Наиболее пострадавшие сейчас населенные пункты, безусловно, это те которые находятся в серой зоне. Сегодня пошла информация о возможном бунте, о недовольстве жителей села Зайцево, в котором уже 11 месяцев нет электричества. Они собираются транспорт перекрывать. Вот в этих населенных пунктах проблемы возникают регулярно. Как связанные с доставкой туда и продовольствия, так и электричества, и водоснабжения. 

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    Если же говорить о населенных пунктах, удаленных от линии разграничения, то здесь в общем-то как-то умудряются выживать и говорить о больших проблемах, возникающих сейчас, я бы не стал. Стабильно сложно, как с нашей стороны, так и на временно неподконтрольных территориях. Но вот каких-то больших тем сегодняшнего дня назвать я не берусь. Все стабильно напряженно.

    Есть ли надежда на выполнение минских договоренностей обеими сторонами?

    – Минск существует уже давно и каких-то подвижек последнее время мы не наблюдали. Так и люди сейчас к этому относятся, и каких-то ожиданий, какого-то прорыва от работы этих групп как с нашей стороны, так и со стороны находящихся людей на той территории, нет. Но я бы отметил то, что есть у людей сейчас среди всего прочего определенная стабильность. 

    Люди говорят о том, что так как есть сейчас, скорее всего будет и в ближайшее время. То есть стабильная сложная ситуация. Какой-то веры в то, что удастся договориться и сдвинуться с мертвой точки, у людей сейчас нет.

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    Ранее политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

    Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды. 

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