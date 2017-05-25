КПП Донбасса: люди стоят под постоянными обстрелами – спецкор

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" работает в штатном режиме. О возобновлении его работы сообщили в Государственной пограничной службе. Закрыть КПП пришлось из-за обстрелов в среду, 24 мая, утром.

О ситуации на Донбассе сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Что произошло на пункте пропуска Марьинка и есть ли пострадавшие вследствие обстрелов?

– 24 мая в районе 11.30 были взрывы в районе КПП. Как говорят очевидцы, снаряды взорвались или мины, сложно сказать. Осколки посыпались во все стороны, но, к счастью, пострадавших и раненных нет. Смогли изолировать людей, отвести в сторону и через несколько часов КПП вновь заработал.

В общем-то можно говорить о том, что сейчас определенный наплыв людей на всех КПП в зоне разграничения и машин там больше. То есть очереди возникают постоянно, фактически на всех КПП, и риски таких обстрелов, риски того что там могут быть пострадавшие есть.

Как часто эти обстрелы происходят?

– Дело в том, что Марьинка это КПП, находящийся в одной из зон, которые можно назвать самыми горячими точками. Это все-таки ближе в сторону Авдеевки, в сторону Песок, в сторону ДАП. И там обстрелы в нескольких километрах от самого КПП происходят довольно регулярно.

В общем-то Марьинка – это один из самых опасных КПП в момент прохождения. Хоть один из самых насыщенных, но риски обстрелов там присутствуют. К счастью, можно говорить о том, что в последние месяцы мирные люди на КПП от обстрелов не пострадали.

Какая сейчас ситуация на Востоке?

– Вновь Авдеевка попадает регулярно под обстрелы. Вчера были обстреляны жилые кварталы старого города, это частный сектор Авдеевки. Там ранен мирный житель.

Можно говорить, что есть напряжение на Светлодарской дуге. Там тоже регулярно идут стрельбы. Слышно тяжелое вооружение, как минимум, мины и крупнокалиберные пулеметы. Традиционно для Донбасса, а именно для Донецкой области, это южное направление под Мариуполем. Там также количество сел порядка восьми постоянно обстреливаются.

Но если брать в целом по региону, можно с уверенностью говорить, что обстрелов по сравнению с прошлым месяцем больше не стало. Стабильно напряженная ситуация.

Возможно известны подробности о последствиях обстрелов Авдеевки и о ситуации со снабжением тепла, газа и воды в городе?

– Да, проблемы в Авдеевке возникают почти ежедневно. Главное и положительное что можно отметить по Авдеевке, это то, что не пострадал от обстрелов Авдеевский коксохим, который работает в обычном режиме. Он является градообразующим. От него зависит в общем-то жизнь города.

Тем не менее, электричество подается в Авдеевку с перебоями. Периодически некоторые районы остаются без света. Люди к этому уже привыкли. У них практически у всех появились дома генераторы, а запасы воды есть практически у каждой семьи.

Говорить о катастрофической ситуации в Авдеевке я бы не стал, но вот коммунальные проблемы безусловно присутствуют. И пока будут идти боевые действия, их вряд ли удастся решить. Был вчера ранен мирный житель в Авдеевке. У него осколочное ранение.

Знаем о раненной женщине в районе Красногоровки и мы знаем, что в той же Марьинке кроме КПП снаряды попали также в местную школу. К счастью, там обошлось без пострадавших. Мы можем с уверенностью говорить, что нет погибших среди мирных жителей за последние дни, но ранения все-таки люди получают.

Какая в целом гуманитарная ситуация на Донбассе?

– Наиболее пострадавшие сейчас населенные пункты, безусловно, это те которые находятся в серой зоне. Сегодня пошла информация о возможном бунте, о недовольстве жителей села Зайцево, в котором уже 11 месяцев нет электричества. Они собираются транспорт перекрывать. Вот в этих населенных пунктах проблемы возникают регулярно. Как связанные с доставкой туда и продовольствия, так и электричества, и водоснабжения.

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Если же говорить о населенных пунктах, удаленных от линии разграничения, то здесь в общем-то как-то умудряются выживать и говорить о больших проблемах, возникающих сейчас, я бы не стал. Стабильно сложно, как с нашей стороны, так и на временно неподконтрольных территориях. Но вот каких-то больших тем сегодняшнего дня назвать я не берусь. Все стабильно напряженно.

Есть ли надежда на выполнение минских договоренностей обеими сторонами?

– Минск существует уже давно и каких-то подвижек последнее время мы не наблюдали. Так и люди сейчас к этому относятся, и каких-то ожиданий, какого-то прорыва от работы этих групп как с нашей стороны, так и со стороны находящихся людей на той территории, нет. Но я бы отметил то, что есть у людей сейчас среди всего прочего определенная стабильность.

Люди говорят о том, что так как есть сейчас, скорее всего будет и в ближайшее время. То есть стабильная сложная ситуация. Какой-то веры в то, что удастся договориться и сдвинуться с мертвой точки, у людей сейчас нет.

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Ранее политический эксперт Сергей Быков считает, что действия украинской власти приводят к отторжению Донбасса, и в этом есть политические мотивы — жители Востока не являются электоральным ядром для БПП.

Также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" заявил, что возможное присоединение США к минскому процессу не принесет Украине выгоды.