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    Приднестровье продумало контрмеры в ответ на КПП Молдавии и Украины

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    Как сообщили в Верховном совете Приднестровья, совместно с МИД, представительными и исполнительными органами власти был намечен ряд ответных мер для разрешения сложившейся ситуации.
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Власти Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

    Флаги Молдавии и России. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом заявила вице-спикер Верховного совета, председатель парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.

    "Совместно с МИД, представительными и исполнительными органами власти мы уже наметили ряд ответных мер для разрешения сложившейся ситуации", — сказала в среду Антюфеева. При этом она не уточнила, какие именно меры намечены Тирасполем.

    По словам депутата, молдавская сторона нарушила ранее достигнутые договоренности.

    "Это шаг, когда, используя экономические инструменты, нас пытаются "вдавить" в сферу влияния Молдовы. Мы считаем, что без согласования с Приднестровьем никто не вправе предпринимать таких действий", — подчеркнула вице-спикер.

    Напомним,  совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу в среду.

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