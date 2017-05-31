Приднестровье продумало контрмеры в ответ на КПП Молдавии и Украины

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Власти Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

Об этом заявила вице-спикер Верховного совета, председатель парламентской комиссии по внешней политике и международным связям Галина Антюфеева.

"Совместно с МИД, представительными и исполнительными органами власти мы уже наметили ряд ответных мер для разрешения сложившейся ситуации", — сказала в среду Антюфеева. При этом она не уточнила, какие именно меры намечены Тирасполем.

По словам депутата, молдавская сторона нарушила ранее достигнутые договоренности.

"Это шаг, когда, используя экономические инструменты, нас пытаются "вдавить" в сферу влияния Молдовы. Мы считаем, что без согласования с Приднестровьем никто не вправе предпринимать таких действий", — подчеркнула вице-спикер.

Напомним, совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу в среду.