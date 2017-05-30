КПП Молдавии и Украины на приднестровском участке заработает в среду

КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина. Общий погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" на приднестровском участке границы заработает в среду, 31 мая, заявили в пресс-службе молдавского правительства.

"С 31 мая этого года на пункте пересечения государственной границы "Кучурганы-Первомайск" начнется проведение совместного молдавско-украинского пограничного контроля. Данный проект поддержан ЕС, а также миссией Европейского союза по приграничной помощи Молдавии и Украине", — сообщили в правительстве.

Совместный контроль на КПП "Кучурганы-Первомайск" рассчитан на два этапа. На первом, запланированном примерно на шесть месяцев, сотрудники Таможенной службы и Погранполиции Молдавии будут совместно с украинскими коллегами контролировать исключительно экспорт товаров из приднестровского региона. Сотрудники Погранполиции также будут проводить мониторинг транспортных средств и регистрировать иностранных граждан, въезжающих и выезжающих из Молдавии.

На втором этапе, как пояснили в пресс-службе Кабмина, под совместный контроль попадут экспортные и импортные поставки товаров, а также транспортные средства и физические лица.

"На предпринимателей и физлиц из приднестровского региона не будут наложены какие-либо ограничения или запрет, которые изменят существующие процедуры пересечения границы. Продукция растительного и животного происхождения может ввозиться и вывозиться из приднестровского региона на основе сертификатов, выданных соответствующими фитосанитарными и ветеринарными службами двух государств, без контроля и взимания оплаты", — сообщили в правительстве.

Напомним, в ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы 13 совместных пунктов пропуска. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики стремятся этого не допустить.