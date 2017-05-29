КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщили местные СМИ.

"Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — сообщил телеканал Publika со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.

Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике.

"Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводили обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии по делу о коррупции.