наверх
29.05.201720:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (354)

    (обновлено: )223
    По словам посла России в Молдавии Фарита Мухаметшина, нота правительства Молдавии получена, в посольстве изучается документ, о ком идет речь, будет объявлено позже.
    Посольство России в Молдавии
    Посольство РФ в Молдавии

    КИЕВ, 29 мая – РИА Новости Украина. Пятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Молдавии, сообщили местные СМИ.

    Флаг ЕС. Архивное фото
    Украинское фото
    Как безвиз угробит Украину

    "Персонами нон грата в Молдове объявили пятерых российских дипломатов", — сообщил телеканал Publika со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции республики Анну Самсон.

    Посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин заявил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике.

    "Нота получена, изучаем документ. О ком идет речь, объявим позже", — сказал Мухаметшин.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводили обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии по делу о коррупции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Доллары и евро
    Всеукраинская облава на налоговиков
    Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
    АТО в Донбассе: обстрел Красногоровки, пожар в школе
    Поножовщина в одесском кафе
    Криминальная Украина: убийство мотоциклиста в Киеве
    Саммит G7 в Сицилии
    Саммит G7 на Сицилии: итоги