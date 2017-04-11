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    В правительстве Молдавии идут обыски

    (обновлено: )30810
    В Национальном антикоррупционном центре сообщили, что главная причина обысков - дело о коррупции. Они проходят не только в правительстве, но и других государственных учреждениях Молдавии.
    Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии
    sputnik.md

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии по делу о коррупции, передает агентство Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра Анжелу Старински.

    "Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила Старински.

    По ее словам, главная причина — дело о коррупции.

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    "Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински.

    По данным агентства, среди ведомств, где проходят обыски, значится фонд эффективной энергетики.

    Ранее МВД Украины заявило, что украинские и молдавские правоохранители в рамках международной операции предотвратили заказное убийство молдавского политика Владимира Плахотнюка. Госпогранслужба сообщила, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за его убийство. По данным ведомства, целью преступления была дискредитация Киева.

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