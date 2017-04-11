В правительстве Молдавии идут обыски

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в правительстве и других государственных учреждениях Молдавии по делу о коррупции, передает агентство Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-секретаря Национального антикоррупционного центра Анжелу Старински.

"Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила Старински.

По ее словам, главная причина — дело о коррупции.

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"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински.

По данным агентства, среди ведомств, где проходят обыски, значится фонд эффективной энергетики.

Ранее МВД Украины заявило, что украинские и молдавские правоохранители в рамках международной операции предотвратили заказное убийство молдавского политика Владимира Плахотнюка. Госпогранслужба сообщила, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за его убийство. По данным ведомства, целью преступления была дискредитация Киева.