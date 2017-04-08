В Молдавии и Украине задержаны 17 человек в деле о покушении на Плахотнюка

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Молдавии и Украине задержали 17 человек в деле о покушении на лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сообщает newsmaker.md.

По словам прокурора молдавской Генпрокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталия Бусуйока, молдавским правоохранительным органам удалось задержать восемь человек, шесть из которых — граждане Молдавии. У задержанных — гражданства других стран, а двое — граждане Украины.

У большинства из них уже есть судимости. В Киеве были арестованы девять членов преступной группировки.

Сообщается, что среди задержанных в Молдавии участников преступной группировки есть как непосредственные исполнители, так и посредники. Им уже предъявлены различные обвинения, в том числе — покушение на убийство. Им грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за убийство лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.