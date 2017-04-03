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    Экономика

    Молдавия отказалась от приднестровской электроэнергии, выбрав украинскую

    (обновлено: )26401
    Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч.
    Линии электропередачи
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, потеряла ключевой контракт на поставки электроэнергии в Молдавию, пишет "КоммерсантЪ".

    Георгий Копчинский
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    Электроэнергию будут покупать у украинской DTEK Trading по 50,2 долларов за 1 МВт ч, в то время как МолдГРЭС предлагала ее за 54,4 долларов за 1 МВт ч. До 31 марта ГРЭС поставляла энергию Кишиневу по 44,9 долларов за 1 МВт ч.

    Как пишет издание, тендер затянулся из-за того, что Кишинев и Тирасполь хотели сменить схему с участием посредника — компании "Энергокапитал", близкой к прежнему руководству ПМР.

    Посредник получал газ у приднестровского "Тираспольтрансгаза", передавал его в качестве давальческого сырья МолдГРЭС, а затем продавал электроэнергию в Молдавию.

    По словам источника издания в российских госструктурах, в наличии посредника был заинтересован и молдавский бизнесмен, лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк. Кроме того, в Кишеневе заинтересованные бизнесмены и политики обсуждали с властями Приднестровья возможные условия победы ГРЭС — цену в 49 долларов за 1МВт ч и сохранение посредника в виде "Энергокапитала".

    При этом  на упразднении схемы настаивали как в Москве, так и новоизбранные президенты Молдавии Игорь Додон и "ПМР" Вадим Красносельский. Один из собеседников "Ъ" утверждает, что незадолго до тендера молдавский "Энергоком" заключил контракт с DTEK на весь годовой объем импорта (около 3 млрд кВт ч).

    Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%. 

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