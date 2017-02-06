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    Молдавские звезды игнорируют Евровидение. Почему?

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (379)

    (обновлено: )38230
    Многие известные молдавские артисты не хотят участвовать в Евровидении. По мнению продюсера Сергея Орлова, среди причин - плохая система отбора.
    Слоган Евровидения-2017
    1tv.com.ua

    РИА Новости Украина

    Известные молдавские артисты не подают свои заявки на европейский песенный конкурс. Например, в этом году молдоване ждали участия в национальном отборе группы Carla’s Dreams, взорвавшей своими хитами музыкальные эфиры многих стран. Также на конкурс ни разу не подавал свои заявки и известный исполнитель Дан Балан. Продюсер Сергей Орлов заявил в интервью Sputnik Молдова, что среди причин — "плохая система отбора".  

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    "Дану Балану, например, незачем Евровидение. Он уже давно стал мировой звездой. А вот Carla’s Dreams — не формат Евровидения, они — не поп-музыка для всех. Евровидение — массовая поп-культура, а перечисленные исполнители относятся к другим жанрам — альтернативной музыке", — отметил Орлов.

    Некоторые музыканты, по мнению Орлова, понимают, что отбор по самым разным причинам может пройти далеко не лучшая песня. 

    Кроме того, он подчеркнул, что до этого года на национальном отборе действовала система многократного SMS-голосования. Это, по мнению продюсера, создавало тяжелые условия для большинства исполнителей.

    "Только в этом году эту систему, наконец, изменили. В других странах ее уже давно нет. Раньше можно было отправить 20 сообщений с одного номера. И это голосование имело одну из решающих ролей", — подчеркнул Орлов.

    В отборе на Евровидение 2017, как отметил Орлов, с одного номера телефона можно будет проголосовать лишь раз.

    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    Продюсер считает, что важную роль в национальном отборе играет и подбор членов жюри. По его мнению, часто видение молдавских звезд не совпадает с видением артистов, которых пригласили судить на отборе. 

    "Исполнители просто заранее понимают, что они проиграют", — отметил Орлов. 

    Тем не менее, по его словам, в этом году достаточно известных исполнителей хотят попасть на конкурс. Например группа "SunStroke Project", которой многие пророчат победу. Но, как уточнил собеседник, результаты очень трудно предсказать.

    Напомним, полуфинал национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2017 пройдет через три недели. Сейчас уже известен список из 14 исполнителей, претендующих на поездку в Киев.

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