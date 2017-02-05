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    Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро - СМИ

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    Евровидение в Киеве: отбор и подготовка (378)

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    Как сообщается, с Европейским вещательным союзом продолжаются дискуссии, поскольку "билеты" на Евровидение для европейцев и украинцев не могут стоить одинаково из-за покупательной способности украинцев.
    Евровидение в Украине
    Коллаж Голос Столицы

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро. Об этом сообщает Hromadske.ua.

    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017
    УНИАН
    Первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017

    "В среднем, цена будет от 40 до 200 евро (это VIP-билеты)", — сообщил заместитель руководителя НСТУ по вопросам проведения конкурса Павел Грицак.

    Грицак также уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.

    В результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов. "Минимальный доход, который планировали — 44 миллиона гривен. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем — и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 миллионов гривен", — отметил заместитель руководителя НСТУ.

    По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий. Однако с Европейским вещательным союзом продолжаются дискуссии, поскольку "билеты" на Евровидение для европейцев и украинцев не могут стоить одинаково из-за покупательной способности украинцев.

    Билеты на Евровидение-2017 начнут продавать уже на следующей неделе.

    Ранее сообщалось, что, согласно голосованию зрителей и жюри телевизионного конкурса, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" и певица TAYANNA.

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