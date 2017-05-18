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    МИД Приднестровья обратится к России из-за КПП Молдавии и Украины

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    Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев отметил, что создание КПП усугубит ситуацию, подорвет доверие и фактически приведет к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния.
    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мая – РИА Новости Украина. Намерение создать совместные молдавско-украинские КПП на приднестровском участке границы может привести к силовой фазе конфликта в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев. Он не исключает, что непризнанная республика будет вынуждена обратиться к России для обеспечения безопасности на совместных пунктах пропуска.

    Российский флаг
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    Российский триколор узаконили в непризнанном Приднестровье

    В ходе визита премьера Молдавии Павла Филипа в Киев 13 февраля была достигнута договоренность с властями Украины ускорить работы по установлению совместного контроля на приднестровском участке границы. Ожидается, что до конца года начнет работу первый такой пункт пропуска "Кучурган". Всего таможенные службы Молдавии и Украины планируют установить на приднестровском участке границы13 совместных пунктов пропуска. Ранее министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник заявил, что такой контроль нанесет ущерб экономике Приднестровья в 38 миллионов долларов.

    "Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций – вопрос открытый", — сказал Игнатьев.

    По его словам, эти действия "только усугубляют ситуацию, подрывают доверие и фактически ведут к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния, фазы конфликта".

    "Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе", — заключил глава приднестровского МИД.

    Он заявил, что Россия – это "гарант мира и безопасности на берегах Днестра, это ответственный посредник в переговорном процессе", который последовательно соблюдает все договоренности, принципы и процедуры переговорного процесса.

    "Именно поэтому мы занимаем одинаковую позицию в части как переговорного процесса, так и проведения заседаний. Россия также озабочена всем комплексом последствий, которые могут возникнуть в связи с установкой совместных таможенно-пограничных пунктов… Работа ведется в достаточно высоком темпе. Но с учетом позиций ряда международных партнеров, нам надо усилить наше взаимодействие, усилить скоординированные мероприятия с тем, чтобы не допустить катастрофического сценария развития ситуации", — сказал министр.

    Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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