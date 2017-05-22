Украина пустит грузы в Приднестровье после согласования с Молдовой

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Транзит грузов, которые направляются в Приднестровье через территорию Украины будет осуществляться при условии его согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В соответствии с распоряжением главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 17 мая 2017 года №33 предусмотрено, что с 20 мая 2017 года пропуск подконтрольных грузов в режиме транзита через территорию Украины, которые направляются в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, будет осуществляться лишь при условии его согласования с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Республики Молдова", — говорится в сообщении.

Указанное требование соответствует п. 14 Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ, согласно которому такое сотрудничество осуществляется между компетентными органами в области ветеринарной медицины Украины и Молдовы. А именно: во время импорта и международного транзита в обязательном порядке заблаговременно оформляются разрешения центральных государственных ветеринарных органов сторон, на территории которых ввозится и через территории которых транспортируется подконтрольный груз. С ними также согласовывается маршрут следования.

"Поскольку действие указанного соглашения не распространяется на отношения с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, с целью обеспечения его выполнения главный государственный инспектор ветеринарной медицины Украины принял соответствующее решение. Такое решение соответствует требованиям Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ)", — разъяснили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, Украина запретила транзит продовольственных грузов через свою территорию в непризнанное Приднестровье (ПМР).

Ранее сообщалось, что МИД Приднестровья обратится к России из-за КПП Молдавии и Украины.