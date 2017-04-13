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    Российский триколор узаконили в непризнанном Приднестровье

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    Государственный флаг РФ теперь будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.
    Российский флаг
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) непризнанной Приднестровской Молдавской республики накануне принял законопроект, разрешающий использование государственного флага РФ наравне с флагом ПМР, сообщила парламентская пресс-служба.

    "Государственный флаг России вызывает у приднестровского народа стойкую ассоциацию с российским государством, многонациональным народом России, частью которого ощущает себя многонациональный народ Приднестровья, и такая ассоциация имеет прочную историческую основу", — говорится в пояснительной записке.

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    Отныне флаг РФ будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов местного самоуправления, а также при проведении официальных мероприятий.

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    При одновременном поднятии флаг ПМР будет находиться с левой стороны здания, а российский триколор — с правой.

    "Водружение на зданиях всех органов государственной власти наряду с государственным флагом Приднестровской Молдавской Республики государственного флага Российской Федерации будет означать укрепление приднестровской государственности и ознаменование нового этапа интеграции ПМР с Россией", — отмечается в пояснительной записке.

    Как отмечается, принятие такого закона связано с приверженностью приднестровского народа к единению и стремлению к воссоединению с РФ согласно волеизъявлению, выраженному на референдуме 17 сентября 2006 года. Тогда абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.

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