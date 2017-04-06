Бранденбургские ворота подсветили в цвета флага РФ

Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. "Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы", — говорится в подписи к ролику.

Ранее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является городом-побратимом Петербурга, сообщает РИА Новости.

В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.