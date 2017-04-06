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    Бранденбургские ворота подсветили в цвета флага РФ

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (92)

    (обновлено: )10110
    Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина. Акцию провели активисты ультраправой Национал-демократической партии Германии в знак солидарности с Россией после недавнего теракта в Санкт-Петербурге.
    DS-TV, youtube

    Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. "Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы", — говорится в подписи к ролику.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После взрыва: траур в Петербурге, первые версии, поиск террориста

    Ранее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является городом-побратимом Петербурга, сообщает РИА Новости.

    В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

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