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    Общество

    В центре Винницы сожгли российский флаг

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    Перед тем как сжечь российский флаг, активисты устроили так называемый "флешмоб" - участники потоптались на триколоре. Национальная полиция Украины данный инцидент пока никак не прокомментировала.
    Сожжение российского флага в центре Винницы
    vlasno.info

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Активисты сожгли флаг России на Европейской площади в Виннице, приурочив это к годовщине событий в Крыму, передает местное интернет-издание vlasno.info.

    Перед тем как сжечь российский флаг, активисты устроили так называемый "флешмоб" — участники потоптались на триколоре.

    На обнародованной видеозаписи видно, что один человек держит российский флаг, а второй его поджигает, всего видно не более десяти человек.

    vlasno.info
    Сожжение российского флага в центре Винницы

    Национальная полиция Украины данный инцидент пока никак не прокомментировала.

    Смотрите также: Марш солидарности с крымскотатарским народом в Киеве

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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