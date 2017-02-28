В центре Винницы сожгли российский флаг

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Активисты сожгли флаг России на Европейской площади в Виннице, приурочив это к годовщине событий в Крыму, передает местное интернет-издание vlasno.info.

Перед тем как сжечь российский флаг, активисты устроили так называемый "флешмоб" — участники потоптались на триколоре.

На обнародованной видеозаписи видно, что один человек держит российский флаг, а второй его поджигает, всего видно не более десяти человек.

vlasno.info Сожжение российского флага в центре Винницы

Национальная полиция Украины данный инцидент пока никак не прокомментировала.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.